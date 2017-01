Taxa de fiscalização pela CVM sobe até 241%

Brasília – O Ministério da Fazenda reajustou a taxa de fiscalização do mercado de valores mobiliários, de acordo com portaria publicada na edição desta terça-feira, dia 31, do Diário Oficial da União (DOU).

A taxa é paga em fiscalizações realizadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em fundos de investimentos, corretoras, companhias abertas e outros.

O aumento varia de 39,84% a 241,85%. As novas taxas vão de R$ 419,52 a R$ 26.912, a depender do tipo de fiscalização e do patrimônio líquido do contribuinte.