Taxa de desemprego da China vai abaixo de 4% no fim do 1º tri

Pequim – A taxa de desemprego urbano registrado da China caiu abaixo de 4 por cento pela primeira vez em anos, em um sinal de que o crescimento econômico mais lento não está criando o forte desemprego que Pequim teme que provoque instabilidade social.

O Ministério de Seguridade Social informou nesta terça-feira que 3,34 milhões de novos empregos foram criados no primeiro trimestre.

A taxa de desemprego registrada urbana ficou em 3,97 por cento no final do primeiro trimestre de acordo com o Ministério de Recursos Humanos e o porta-voz de Seguridade Social, Lu Aihong.

A China tem mantido o emprego estável mesmo com o crescimento econômico desacelerando à mínima de 26 anos e o governo reduzindo a capacidade industrial, embora muitos analistas digam que o número oficial não seja confiável.