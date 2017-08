Contas de energia devem ficar ainda mais caras em setembro

São Paulo – O custo marginal de operação do sistema elétrico do Brasil na primeira semana de setembro será de em média 445,86 reais por megawatt-hora, informou o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) nesta sexta-feira, o que indica que as contas de luz deverão seguir com bandeira tarifária vermelha no próximo mês, com custos extras para os consumidores.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) ainda não divulgou a bandeira tarifária que será válida em setembro, mas a bandeira vermelha é acionada quando o custo da usina mais cara em operação no sistema ultrapassa os 422 reais por megawatt-hora.

A Reuters publicou no início da semana que a bandeira tarifária de setembro deve ser vermelha, de acordo com diversos especialistas de comercializadoras de eletricidade, em meio a chuvas ainda insuficientes para recuperar o nível dos reservatórios das hidrelétricas.