São Paulo – Os supermercados brasileiros devem ter alta de 1,3 por cento nas vendas este ano após um crescimento de 1,58 por cento em 2016, estimou nesta segunda-feira a associação que representa o setor, Abras.

Segundo a entidade, em dezembro, as vendas descontadas a inflação subiram 2,23 por cento na comparação com o mesmo mês do ano anterior e 20,9 por cento sobre novembro.