Superinflação na educação e na saúde para 2018

Atenção para aqueles que utilizam serviços privados de saúde e educação: os preços em 2018 vão aumentar. E muito. As escolas particulares devem reajustar a mensalidade em 8%, duas vezes acima da inflação de 4,3% prevista para o ano que vem, conforme divulgou nesta quinta-feira o Boletim Focus. Na saúde, o reajuste será de 13,5%; três vezes a alta da inflação.

As empresas ainda queriam aumentar mais. De acordo com os representantes do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo (Sieeesp) e da Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge), os únicos dois pontos que impediram reajustes mais vigorosos foram o mercado competitivo e o mau momento da economia brasileira. Serviços básicos que vão pesar ainda mais no bolso dos consumidores.