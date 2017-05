Superávit da balança será de US$ 50 bi a US$ 60 bi, diz ministro

São Paulo – O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Marcos Pereira, disse nesta segunda-feira, 8, que, segundo os técnicos da pasta, a balança comercial fechará este ano com superávit de US$ 50 bilhões a US$ 60 bilhões.

De acordo com o ministro, a diferença entre este ano e o de 2016 é que no ano passado a balança fechou com superávit de US$ 47,7 bilhões, mas à custa mais da queda das importações do que pelo aumento das exportações.

Neste ano, segundo Pereira, a situação é outra porque será registrado aumento das vendas do Brasil para o exterior. “É um indicativo de que a economia está sendo retomada”, disse o ministro.

Ele faz palestra para representantes do setor da construção civil na sede do Secov-SP.