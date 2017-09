Superávit da balança na 3ª semana de setembro foi de US$ 1,080 bi

Brasília – A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 1,080 bilhão na terceira semana de setembro (11 a 17), conforme divulgação do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC).

No período, as exportações somaram US$ 4,550 bilhões e as importações, US$ 3,470 bilhões.

Em setembro, o saldo positivo acumula US$ 2,454 bilhões até o dia 17, com exportações de US$ 9,108 bilhões e importações de US$ 6,654 bilhões.

Em 2017, a balança acumula superávit de US$ 50,560 bilhões, já acima do recorde registrado em todo o ano de 2016. A expectativa do governo é que o valor ultrapasse US$ 60 bilhões.

Setembro

Até a terceira semana deste mês houve alta de 21,1% nas exportações, na comparação com setembro de 2016.

Houve aumento nas vendas das três categorias de produtos: básicos (+33,5%, destaque para soja em grãos, milho em grãos e minério de ferro), manufaturados (+16,4%, destaque para automóveis de passageiros, torneiras e válvulas e partes) e semimanufaturados (+7,4%, destaque para celulose, ferro-ligas e ouro em formas semimanufaturadas).

Também nas importações foi registrado um aumento de 16,6% na mesma base de comparação, com aumento nas compras de adubos e fertilizantes (+32,8%), químicos orgânicos e inorgânicos (+32,0%), equipamentos eletroeletrônicos (+31,5%) e veículos automóveis e partes (+20,4%).