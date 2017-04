S&P reafirma rating do Japão em A+, com perspectiva estável

São Paulo – A agência de classificação de risco Standard & Poor’s (S&P) reafirmou hoje os ratings A+ e A-1 do Japão, em moedas estrangeira e local, respectivamente. A perspectiva dos ratings de longo prazo permanece estável.

Segundo a S&P, a nota soberana foi mantida porque as finanças públicas “muito fracas” do Japão são compensadas pelo fato de o país exibir forte posição externa, ter uma economia próspera e diversificada, e gozar de estabilidade política e financeira.

Já a perspectiva estável reflete a expectativa da S&P de que o avanço do endividamento do governo japonês desacelerará nos próximos dois anos, e eventualmente, se estabilizará diante de um crescimento econômico nominal médio de 2% e do impacto de taxas de juros negativas sobre novas emissões de dívida federal.