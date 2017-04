SP espera garantir cerca de R$35 bi em investimentos até 2018

São Paulo – O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse nesta terça-feira que espera que o Estado garanta cerca de 35 bilhões de reais envolvendo concessões, incluindo outorgas e investimentos, até o final de 2018.

Em evento na B3 após o resultado do leilão da Rodovias dos Calçados, vencida pela Arteris, Alckmin afirmou que cerca de 17 bilhões de reais são esperados para projetos cujos editais já devem ser lançados nos próximos meses, incluindo o do trecho Norte do Rodoanel e a Rodovias do Litoral Paulista.

Outros 17,5 bilhões de reais viriam de projetos cujos editais ainda estão em fase de conclusão e devem ser lançados em 2018.