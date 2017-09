S&P corta nota de crédito da China citando aumento dos riscos

A S&P Global Ratings rebaixou a nota de crédito soberano da China em um degrau nesta quinta-feira, para A+ de AA-, citando o aumento dos riscos econômicos e financeiros.

“O rebaixamento reflete nossa avaliação de que um período prolongado de forte crescimento do crédito aumentou os riscos econômicos e financeiros da China”, disse a S&P em comunicado, acrescentando que a perspectiva é estável.

O rebaixamento da S&P segue-se a um movimento similar da Moody’s Investors Service em maio e acontece no momento em que o governo lida com os desafios de conter os riscos financeiros derivados de anos de estímulo alimentado pelo crédito diante da necessidade de cumprir metas oficiais de crescimento.

Também acontece menos de um mês antes do Congresso do Partido Comunista, evento altamente sensível que resultará em uma importante reforma da liderança.

As preocupações com o forte crescimento sustentado do crédito na China parecem estar aumentando, mesmo que a expansão econômica no primeiro semestre tenha superado as expectativas.

Os mercados acionários chineses já estavam fechados nesta quinta-feira quando o rebaixamento foi publicado, e houve pouca reação do iuan.

A S&P disse que os recentes esforços do governo para reduzir a alavancagem corporativa podem estabilizar os riscos financeiros no médio prazo.

“Entretanto, prevemos que o crescimento do crédito nos próximos dois a três anos permanecerá em níveis que aumentarão os riscos financeiros gradualmente”, disse a S&P.