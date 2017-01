Sob pressão dos EUA, Abe se prepara para visita à Casa Branca

Tóquio – O Japão está lutando para responder à intensificação da pressão comercial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe planejando encontrar-se com o chefe da Toyota Motor Corp nesta semana.

Abe visitará Washington em 10 de fevereiro para conversas com Trump, na qual o líder norte-americano deve buscar um rápido avanço em direção a um acordo comercial bilateral com o Japão e discutir o setor automotivo.

Antes do encontro, Abe se reunirá com o presidente da Toyota, Akio Toyoda, disseram duas fontes à Reuters. Uma delas disse que a reunião acontecerá na sexta-feira.

O secretário-chefe do Gabinete, Yoshihide Suga, negou que uma reunião tenha sido marcada para sexta-feira, enquanto a Toyota Motor não quis comentar.

Em um telefonema com Abe no sábado, Trump reiterou sua promessa de criar empregos nos Estados Unidos e pediu que a indústria automobilística japonesa contribua, informou o jornal Nikkei, citando autoridades do governo japonês não identificadas.

Os dois líderes discutiram a indústria automotiva, disse o porta-voz do governo, Koichi Hagiuda, aos repórteres após o telefonema, sem dar detalhes.

Uma declaração da Casa Branca disse que os dois estão “empenhados em aprofundar o comércio bilateral e o relacionamento de investimento”.