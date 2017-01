Brasília – A dívida líquida do setor público consolidado deve subir para a 46,4 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) em janeiro, disse nesta terça-feira o chefe adjunto do Departamento Econômico do Banco Central, Fernando Rocha.

O BC também projeta que a dívida bruta deverá subir a 70,2 por cento do PIB neste mês.

O BC divulgou nesta terça-feira que a dívida líquida encerrou o ano passado a 45,9 por cento do PIB e a bruta ficou em 69,5 por cento do PIB.