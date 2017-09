Setor de serviços da China cresce ao ritmo mais forte em agosto

São Paulo – O setor de serviços da China cresceu ao ritmo mais forte em agosto, à medida que as novas encomendas de negócios cresceram, mostrou a pesquisa Índice Gerente de Compras (PMI, na sigla em inglês) divulgada nesta terça-feira, apontando para a força renovada em uma parte fundamental da segunda maior economia do mundo.

O PMI da Caixin/Markit de serviços aumentou para 52,7 em agosto, maior leitura em três meses, frente a 51,5 em julho.

Os novos negócios expandiram-se também ao ritmo mais rápido em três meses com a leitura de 53,1 no mês passado, enquanto as empresas também contrataram trabalhadores com a maior intensidade em quatro meses.

Leitura acima de 50 indica mostra crescimento da atividade, enquanto abaixo disso indica contração.