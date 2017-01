Setor de petróleo e derivados registra superávit inédito em 2016

Brasília – As vendas de petróleo ao exterior superaram as importações pela primeira vez na história. De acordo com dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), o setor registrou um superávit de US$ 410 milhões no ano passado.

As exportações de petróleo e gás somaram US$ 13,478 bilhões, e as importações, US$ 13,068 bilhões.

Na média diária, as exportações do setor caíram 18,7% em relação ao ano passado, mas o recuo das importações foi bem maior, com queda de 41,5% ante 2015.

Em 2015, a conta-petróleo registrou déficit comercial de US$ 5,738 bilhões, com exportações de US$ 16,512 bilhões e importações de US$ 22,250 bilhões.