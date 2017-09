Senado dos EUA aprova US$ 700 bilhões para a Defesa

O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta segunda-feira um orçamento de 700 bilhões de dólares para a Defesa, um substancial aumento em relação a 2017 e quase 5% a mais do que o solicitado pelo presidente Donald Trump.

Parte do orçamento será destinado à compra de novos aviões de combate F-35, navios e tanques M1 Abrams, assim como a um aumento de 2,1% no salário dos militares.

Também prevê cerca de 5 bilhões de dólares para as forças de segurança no Afeganistão, incluindo a integração de mulheres na defesa nacional.

Outros 8,5 bilhões de dólares serão destinados a reforçar a defesa antimísseis, o que representa um adicional de 630 milhões de dólares à solicitação de Trump, no momento em que cresce a tensão com a Coreia do Norte.

O orçamento prevê ainda 60 bilhões de dólares para Operações de Contingência no Estrangeiro, e mais 7 mil alistados.

A Câmara de Representantes já aprovou o orçamento de Defesa, e agora as propostas deverão ser alinhadas.