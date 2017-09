Senado aprova projeto que facilita renegociação de dívida rural

O Senado aprovou nesta terça-feira projeto que facilita a renegociação de dívidas rurais e a proposta terá agora de ser analisada pela Câmara dos Deputados para se tornar lei e entrar em vigor.

De acordo com a Agência Senado, o projeto, de autoria da senadora Ana Amélia (PP-RS), prevê que os agricultores inadimplentes poderão renegociar suas dívidas diretamente com as instituições financeiras que integram o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), como o Banco do Brasil.

O texto aprovado pelo Senado prevê regras para acordos entre devedores e instituições financeiros em processos administrativos, como prazo de 180 dias para a conclusão de um processo de renegociação, com possibilidade de renovação por igual período “mediante comprovada justificativa”.

Determina ainda que, após receber do agricultor o pedido de negociação da dívida, o banco terá até 60 dias para responder.