EUA consideram suspender comércio com Coreia do Norte

Washington – O secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Steve Mnuchin, disse neste domingo (3) que vai elaborar um pacote de novas sanções para potencialmente cortar todo o comércio com a Coreia do Norte, depois de Pyongyang realizar seu sexto e mais potente teste nuclear.

Falando à Fox News, Mnuchin disse que pedirá ao presidente dos EUA, Donald Trump, que considere fortemente cortar todo o comércio com as novas sanções.

“Se os países querem fazer negócios com os Estados Unidos, eles obviamente estarão trabalhando com nossos aliados e com outros para isolar a Coreia do Norte economicamente”, disse.