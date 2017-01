Saudi Aramco eleva preços do petróleo para o Extremo Oriente

Londres – A Saudi Aramco, a petrolífera estatal da Arábia Saudita, anunciou hoje que vai elevar os preços do petróleo vendido para clientes do Extremo Oriente em fevereiro, num sinal de que o país se prepara para começar a reduzir sua produção, como foi acertado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) no fim de novembro.

A empresa, que é a maior exportadora mundial de petróleo, informou em comunicado que os preços do petróleo super leve para o Extremo Oriente subirá US$ 0,40 por barril, enquanto o do extra leve avançará US$ 0,45. Já o do petróleo light subirá US$ 0,60 por barril e o do pesado e médio, US$ 0,50.

As elevações são uma indicação de que a Saudi Aramco está começando a implementar cortes planejados de 486 mil barris por dia na produção.

No fim de novembro, a Opep, que é informalmente liderada pela Arábia Saudita, se comprometeu a reduzir sua produção a partir deste mês, numa tentativa de sustentar os preços internacionais do petróleo. Os sauditas deverão ser responsáveis pela maior parte do corte na produção do grupo.

No caso dos EUA, os preços do petróleo médio e pesado vão continuar inalterados no próximo mês. Já os do extra leve e leve subirão US$ 0,20 por barril.

