São Paulo tem um dos mercados imobiliários mais frios do mundo

São Paulo – O mercado imobiliário paulistano está entre os mais fracos do mundo, de acordo com números divulgados hoje pelo Global Property Guide.

Os preços de imóveis na cidade caíram 1,23% no 3º trimestre em relação ao trimestre anterior na conta com ajuste pela inflação.

Na comparação com o 3º trimestre de 2015, a queda foi de 7,71%, ainda maior do que os 5,54% registrados no ano imediatamente anterior.

“O mercado imobiliário brasileiro segue deprimido em meio a uma crise econômica em andamento e um cenário político incerto”, diz o relatório.

Dos 46 mercados monitorados, só 2 tiveram resultado pior do que o nosso: Catar (queda anual de 13,32%) e Rússia (queda anual de 11,34%).

Os mercados mais fortes foram Xangai, na China (alta anual de 24,3%), seguido de Islândia (10,85%), Canadá (10,18%) e Romênia (9,02%).

De forma geral, a Europa aparece em destaque com 7 dos 10 mercados mais fortes enquanto a Ásia mostra enfraquecimento e o Oriente Médio segue deprimido.

Veja o top 10 na conta ajustada pela inflação:

País (cidade) Alta no 3º tri Alta anualizada no 3º tri China (Xangai) 5,56% 24,32% Islândia 5,40% 10,85% Canadá 4,59% 10,18% Romênia 2,74% 9,02% Alemanha 0,17% 8,64% Suécia 3,25% 7,56% Irlanda 5,98% 7,43% Latvia (Riga) 3,82% 7,32% Estônia (Tallinn) 4,99% 7,20% Japão (Tóquio) 2,80% 6,56%

E os 10 últimos também na conta ajustada pela inflação:

País (cidade) Alta no 3º tri Queda anualizada no 3º tri Singapura -1% -2,89% Ucrânia (Kiev) -0,75% -2,93% Taiwan -0,73% -2,95% Filipinas (Makati) -1,15% -5,14% Montenegro -0,12% -5,33% Hong Kong 6,08% -5,90% Mongólia 1,63% -6,66% Brasil (São Paulo) -1,23% -7,71% Russia -2,02% -11,34% Catar -10,98% -13,32%

E o top 10 na conta de preços nominais, sem ajuste pela inflação:

País (cidade) Alta no 3º tri Alta anualizada no 3º tri China (Xangai) 6,62% 27,23% Islândia 5,96% 12,85% Egito 16,03% 12,68% Turquia (Istambul) 0,46% 12,55% Canadá 4,35% 11,69% Alemanha 0,54% 9,35% Suécia 3,42% 8,70% Romênia 2,45% 8,40% Latvia (Riga) 3,27% 7,97% Noruega 1,94% 7,96%

E os 10 últimos também na conta de preços nominais, sem ajuste pela inflação: