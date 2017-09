Salário mínimo teria que quadruplicar para cumprir o que promete

São Paulo – O salário mínimo “necessário” foi de R$ 3.744,83 em agosto, de acordo com o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).

A ideia do cálculo é revelar quanto seria suficiente para suprir as despesas de uma família de quatro pessoas “com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência”, diz a instituição.

O valor de agosto ficou abaixo do registrado em julho (R$ 3.810,36), mas supera o de junho (R$ 3.727,19).

O número é divulgado todo mês há 22 anos com base no valor da cesta básica mais cara, atualmente a de Porto Alegre (R$ 445,76), seguida de São Paulo (R$ 431,66) e Florianópolis (R$ 426,30).

Os menores valores são em Salvador (R$ 332,10) e Natal (R$ 336,12). 21 capitais tiveram baixa e só 3 tiveram alta no valor da cesta básica em agosto, resultado da trajetória de queda da inflação.

Ainda assim, o valor do salário mínimo “suficiente” ainda representa cerca de 4 vezes o valor do salário mínimo nominal, atualmente em R$ 937.

Mas a relação já foi mais alta. Em agosto de 2016, o salário mínimo “necessário” estava em R$ 3.991,40, o equivalente a 4,5 vezes o valor do salário mínimo nominal então em vigor (R$ 880).

Regra

A lei determina que o reajuste anual do salário mínimo tem como base a soma da variação do INPC (inflação para população de baixa renda) no ano anterior, acrescido da taxa de crescimento real do PIB dois anos antes.

Ou seja: considerando que 2015 e 2016 foram anos de recessão, o próximo aumento real vai ficar no mínimo para 2019 (e isso se a lei não mudar nesse ínterim).

O valor do salário mínimo em 2018 foi definido em R$ 969 na última elaboração do Orçamento. Houve queda em relação a uma previsão anterior, que considerava uma inflação maior.

Isso causou a impressão de que o governo estava reduzindo o salário mínimo, o que levou o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, a publicar um vídeo nas redes sociais desmentindo a versão.

Consequências

Em um vídeo do ano passado, o economista Carlos Eduardo Gonçalves explica quais seriam as consequências práticas se o salário mínimo “necessário” do Dieese fosse estabelecido por lei:

“O que vai acontecer com a pessoa hoje empregada que ganha um salário baixo? (…) Você acha que elas vão continuar todas empregadas ganhando R$ 3.700 ou elas vão ser mandadas emboras porque a contribuição delas pro produto final da empresa não vale esses R$ 3.700?”.

Veja o vídeo:

E veja o valor do salário mínimo real e “necessário” em todos os meses desde 1994: