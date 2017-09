Salário de admissão teve aumento 11,58% nos últimos 12 meses

Brasília – O salário médio de admissão com carteira assinada aumentou 11,58% acima da inflação, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado nesta quinta-feira, 21, pelo Ministério do Trabalho.

Em agosto, o valor alcançou R$ 1.495. No acumulado do ano, o ganho real é de 5,3%.

No entanto, ainda é significativa a diferença em relação ao salário de demissão, que alcançou R$ 1.709 em agosto.

“O volume de pessoas que permanecem procurando emprego no mercado ainda é bastante elevado. O salário médio de admissão está sendo valorizado, mas a aproximação com o de demissão ainda não é sentida pela forte oferta de mão de obra”, afirmou o coordenador-geral de Estatísticas do Ministério do Trabalho, Mário Magalhães.

Ele ressaltou que há um movimento cada vez maior de generalização na geração de empregos em vários setores e regiões.