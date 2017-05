Saída de presidente do BNDES não foi política, diz fonte

Brasília – A renúncia de Maria Silvia Bastos da presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) não teve motivações políticas, disse à Reuters uma fonte governamental familiarizada com o assunto, que também afirmou que a renúncia dela não sinaliza novas saídas de integrantes da equipe econômica do presidente Michel Temer.

Maria Silvia, que renunciou alegando razões pessoais nesta sexta-feira, lançou uma série de investigações em empréstimos concedidos pelo banco no passado por suspeitas de corrupção.

A fonte, que falou sob condição de anonimato para que pudesse falar abertamente, disse que ela perdeu o comando do banco de fomento em meio a acusações de funcionários de que ela não defendia seus interesses.