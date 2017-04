Saída de capitais da China diminuiu, diz BC

Pequim – Os empréstimos inadimplentes pararam de avançar na China e a pressão de saída de capitais diminuiu, afirmou Yi Gang, vice-presidente do banco central chinês (PBoC, na sigla em inglês), acrescentando, porém, que é preciso “ficar de olho no fenômeno e identificar o motivo por trás dele”, segundo a agência de notícias estatal Xinhua.

Yi também apontou o progresso que Pequim tem feito ao abrir seu mercado de bônus para investidores estrangeiros.

“No fim do ano passado, havia mais de 400 instituições estrangeiras investindo no mercado interbancário de bônus da China, com um montante total de mais de 800 bilhões de yuans”, declarou ele à Xinhua.

Fonte: Dow Jones Newswires.