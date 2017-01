Safra de soja 2016/17 é estimada em recorde de 103,8 mi toneladas

São Paulo – A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estimou nesta terça-feira a safra de soja 2016/17 do Brasil em um recorde de 103,8 milhões de toneladas, ante 102,45 milhões de toneladas na previsão de dezembro, com o clima favorecendo as lavouras, informou a estatal em relatório.

O número da Conab ficou próximo da previsão apontada em uma pesquisa da Reuters na sexta-feira, que indicou uma safra de 103,5 milhões de toneladas. A soja é a principal cultura do Brasil, maior exportador global da oleaginosa.

Produtores do país, que deverá exportar um recorde de 57 milhões de toneladas de soja em 16/17, segundo a Conab, já realizam as primeiras colheitas do produto.

Na safra passada, atingida por uma seca, o Brasil produziu 95,4 milhões de toneladas e exportou 51,6 milhões.

A Conab também elevou a projeção para a safra de milho a 84,5 milhões de toneladas, na comparação com 83,8 milhões da previsão anterior. Isso deve significar uma forte recuperação ante a temporada passada, quando a estiagem reduziu a produção do cereal para 66,6 milhões de toneladas.

Mas o número da Conab ficou abaixo da previsão de analistas, segundo pesquisa da Reuters, que apontou 88,1 milhões de toneladas.

No seu quarto levantamento para a safra 2016/17, a Conab estimou a produção total de grãos e oleaginosas do Brasil em 215,3 milhões de toneladas, aumento de 15,3 por cento em relação à safra passada.

“Esse resultado representa um aumento na produção de 28,6 milhões toneladas. Cabe ressaltar que este incremento é influenciado fortemente pela produtividade média das culturas que, nesta safra, recupera-se da influência negativa das condições climáticas na safra passada”, afirmou a Conab em nota.

A produção de algodão em pluma foi estimada em 1,42 milhão de toneladas, praticamente estável ante dezembro, o que representa um aumento de 10 por cento na comparação com a temporada anterior.

A safra de trigo do país de 2016 foi projetada em um recorde de 6,73 milhões de toneladas, ante 6,7 milhões na projeção anterior, o que representa um aumento de mais de 1 milhão de toneladas ante a safra anterior.