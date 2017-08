Sabesp elabora acordo judicial para parcelar dívida de Guarulhos

São Paulo – A Sabesp estabeleceu os termos de acordo judicial para parcelamento da dívida do município de Guarulhos, bem como as regras para o fornecimento de água no atacado, e as propostas serão submetidas à aprovação do conselho de administração da empresa, segundo fato relevante divulgado na noite de segunda-feira.

O acordo prevê o pagamento da dívida de 2,9 bilhões de reais do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos com a Sabesp em 480 parcelas mensais, com incidência de juros de 0,5 por cento ao mês e correção pelo IPCA, e desconto de 30 por cento sobre o valor total devido, vinculado à adimplência ao longo do prazo de parcelamento.