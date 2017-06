Sabesp ameaça interromper abastecimento de água no Guarujá

São Paulo – A Sabesp notificou à cidade do Guarujá que pretende cessar a prestação dos serviços de abastecimento de água e esgoto até a celebração de acordo com o município para regularizar a prestação dos serviços, de acordo com fato relevante divulgado na noite de quarta-feira.

O município terá prazo de 30 dias para manifestar interesse de contratação e continuidade da prestação de serviços, segundo o documento.

A Sabesp informa que vem enfrentando dificuldades nas tratativas com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Guarujá, que a autuou algumas vezes por supostas infrações, e que contesta “administrativa e judicialmente” as multas aplicadas pelo órgão.

“A Sabesp se resguarda no direito de pleitear indenização do município do Guarujá pelos investimentos não amortizados, sem prejuízo de outros valores apurados no processo de encerramento administrativo dos serviços”, esclareceu a empresa.

Ainda segundo o fato relevante, a Sabesp seguirá prestando serviços de produção e tratamento de água na região da Baixada Santista.