RU se adaptará se for banido do mercado único, diz Tesouro

Londres — O chefe do Tesouro britânico, Philip Hammond, disse neste domingo que o Reino Unido vai tomar todas as medidas necessárias para se manter competitivo na economia global, se o país ficar pra fora do mercado único da União Europeia (UE).

Os comentários de Hammond foram divulgados pelo jornal alemão Welt am Sonntag, antes do esperado discurso da primeira-ministra britânica, Theresa May, que deverá dar uma visão mais detalhada sobre seus planos para deixar a União Europeia.

Hammond disse que a economia do Reino Unido pode ser forçada a mudar sem o acesso ao mercado único, mas “você pode ter certeza de que faremos o que tivermos que fazer”.

Os líderes da UE tornaram a livre circulação de pessoas uma condição ao acesso ao mercado único. Theresa May tem dito aos eleitores que apoiaram o “Brexit” que quer que o governo reafirme o controle sobre suas fronteiras.