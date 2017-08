Rodrigo Maia e João Doria serão destaques no EXAME Fórum 2017

São Paulo – Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, vai fazer a abertura do EXAME Fórum 2017, um dos principais encontros de negócios do país. O evento, que acontece em 4 de setembro, no Hotel Unique, em São Paulo, vai reunir autoridades, a elite do empresariado nacional e pensadores para discutir como planejar os negócios para 2018.

Entre outros nomes já confirmados para o encontro está João Doria, prefeito de São Paulo. Também estarão presentes Carlos Velloso, ex-presidente do STF, os sociólogos Demétrio Magnoli e Bolívar Lamounier, o economista José Roberto Mendonça de Barros, Caio Farah Rodriguez, sócio do escritório Barros Pimentel, Alcantara Gil e Rodriguez, e Ricardo Sennes, sócio da consultoria Prospectiva e colunista do site EXAME.

O próximo ano é decisivo para o Brasil. As eleições presidenciais marcadas para outubro devem definir o incerto cenário político do país. O EXAME Fórum convida os participantes a debater o final da travessia política e as perspectivas da economia. Especialistas e empresários vão discutir como completar a recuperação e inaugurar um novo ciclo de expansão, o que esperar dos partidos políticos e o papel do empresariado na política e na economia.

O EXAME Fórum conta com patrocínio da Confederação Nacional da Indústria (CNI), da Embratel e do Grupo Pão de Açúcar. O evento, que vai acontecer das 8h às 18h, terá seis palestras, além de debates e mesas-redondas. As inscrições podem ser feitas no site www.exameforum.com.br.