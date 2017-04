RIOgaleão depositará R$ 920 mi de outorga de 2016 do Galeão

Rio de Janeiro – A concessionária RIOgaleão, que administra o aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, vai depositar perto de 920 milhões de reais nesta quarta-feira referente ao restante da outorga de 2016, disse o secretário de fomento e parcerias do Ministério dos Transportes, Dino Antunes.

O secretário confirmou também que o Ministério avalia a possibilidade de concessão ou privatização do porto de Vitória (ES), ainda que as discussões no governo sejam preliminares.

A Reuters antecipou nesta semana que o governo iria iniciar estudos para privatizar o porto e que o processo a ser estudado é diferente dos arrendamentos portuários feitos até o momento.