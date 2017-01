Rio paga primeira parcela do salário atrasado de dezembro

A Secretaria de Fazenda do estado do Rio de Janeiro depositou hoje (26) a primeira parcela do pagamento dos servidores públicos que não receberam os vencimentos integrais de dezembro de 2016.

Cada servidor deverá receber R$ 804. Com o pagamento, o governo quitou 80,1% da folha líquida, que é de R$ 2,1 bilhões.

O governo estadual pagou os salários integrais dos servidores ativos da educação com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) no dia 13 deste mês.

No dia 18, quitou os vencimentos dos servidores ativos, aposentados e pensionistas da segurança, os salários dos servidores ativos do Proderj (centro de tecnologia de informação do estado) e os vencimentos dos servidores ativos e aposentados da Secretaria de Fazenda e Planejamento e da Procuradoria-Geral do Estado.

Os próximos pagamentos de salários atrasados estão previstos para os dias 31 de janeiro, 2, 6 e 8 de fevereiro. Segundo o governo do estado, o calendário será cumprido se não houver bloqueios das contas estaduais.

Os valores são aproximados porque dependem da arrecadação com tributos nos próximos dias.