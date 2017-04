Relator flexibiliza ainda mais condições para aposentadoria rural

Brasília – O relator da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), flexibilizou ainda mais as condições para aposentadoria dos trabalhadores rurais da economia familiar nesta quarta-feira, diminuindo a idade mínima para a concessão do benefício a 57 anos para as mulheres, ante 60 anos antes.

Em outra frente, reduziu o tempo mínimo de contribuição para homens e mulheres para 15 anos, contra 20 anos em versão apresentada na véspera.

Na proposta original do governo, a aposentadoria rural tinha idade mínima de 65 anos para ambos os sexos, com tempo mínimo de contribuição de 25 anos.