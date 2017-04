Relator da Previdência diz que finalizou parecer

Brasília – O relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), afirmou nesta segunda-feira que seu relatório está pronto e inclui a alteração nos cinco pontos anunciados na semana passada como os mais polêmicos, entre eles, mudanças nas regras de transição e na aposentadoria rural.

“A partir de amanhã eu e o presidente vamos comunicar isso (o relatório) aos líderes, que vão apresentar para bancadas para que se possa cobrar, naturalmente, o apoio ao nosso relatório, na medida em que ele expressa os sentimentos do que foi solicitado pelas bancadas”, disse Oliveira Maia ao sair de uma reunião na Casa Civil sobre a reforma.

O deputado afirmou que todas os pontos autorizados na semana passada pelo presidente Michel Temer foram alterados, contemplando as principais críticas da base aliada.

O relatório será apresentado aos líderes na manhã de terça-feira, em uma reunião dos líderes com Temer. A leitura oficial, no entanto, está marcada apenas para a próxima semana, no dia 18.

Na semana passada, depois de fazer as contas e confirmar que não teria votos para aprovar o relatório como estava, o governo decidiu ceder. Temer chamou o relator e o presidente da comissão especial, Carlos Marun (PMDB-MS), e autorizou que fossem feitas mudanças no texto para tentar acalmar a base.

O governo aceitou alterar as regras de transição, as normas para aposentadoria rural, o acúmulo de pensões, aposentadorias especiais para professores e policiais e equiparação entre os reajustes do salário mínimo e do Benefício de Prestação Continuada.