Relator da LDO entrega relatório alterando metas fiscais

São Paulo – O deputado Marcus Pestana (PSDB-MG), relator do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), entregou nesta sexta-feira relatório alterando as metas fiscais deste e do próximo ano.

As metas fiscais do setor público consolidado de 2017 e 2018 passaram para um déficit primário de 163,1 bilhões de reais. As metas anteriores eram de 143,1 bilhões de reais e 131,1 bilhões de reais, respectivamente.

Para o governo central apenas, as metas passaram para 159 bilhões de reais, comparado com projeções anteriores de 139 bilhões de reais em 2017 e 129 bilhões de reais em 2018.

O governo anunciou novas e maiores metas primárias neste mês diante da fraqueza da arrecadação.

Nesta sexta-feira, matéria publicada pela Reuters mostrou que o governo deve tentar aprovar rapidamente as medidas econômicas enviadas ao Congresso, entre elas as novas metas fiscais, adiando, ao mesmo tempo, a negociação da reforma da Previdência.