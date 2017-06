Rejeição de reforma trabalhista é “corriqueira”, diz Meirelles

Brasília – O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta terça-feira que a rejeição do texto da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) no Senado é um evento “absolutamente” corriqueiro dentro do processo legislativo.

“Nosso plano de trabalho está baseado na hipótese de que a reforma trabalhista será aprovada e estamos bastante serenos quanto a isso”, acrescentou Meirelles em vídeo que será veiculado pelo Palácio do Planalto.

Nesta tarde, a CAS rejeitou o parecer oficial do senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), impondo derrota inesperada ao governo com a participação de integrantes da base aliada, num momento em que o presidente Michel Temer busca demonstrar força no Congresso diante da grave crise política que enfrenta.