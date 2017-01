Reino Unido tem recorde de vendas de discos de vinil em 25 anos

A ressurreição dos discos de vinil no Reino Unido continuou em 2016 com as melhores vendas em 25 anos, segundo dados da indústria discográfica divulgados nesta terça-feira.

Em 2016 foram vendidos no Reino Unido mais de 3,2 milhões de LP (discos “Long Play”, longa duração, por oposição aos “singles” ou canções individuais”), um aumento de 53% em relação ao ano anterior e o número mais alto desde 1991, segundo a British Phonographic Industry (BPI, Indústria Fonográfica Britânica).

O artista David Bowie foi o que vendeu mais discos no ano passado, emplacando cinco entre os 30 mais vendidos após sua inesperada morte em janeiro.

O último disco de Bowie, “Blackstar”, publicado dois dias antes de sua morte, foi o vinil mais vendido em 2016.

As vendas de discos de vinil não pararam de aumentar nos últimos 9 anos, e já representam 5% das vendas totais de álbuns, disse a BPI. No total, em 2016 foram vendidos 123 milhões de álbuns, a maioria on-line.