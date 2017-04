Reforma da Previdência postergada cortará direitos, diz ministro

Rio de Janeiro – O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, afirmou nesta segunda-feira que se a reforma da Previdência for postergada por mais 2 ou 3 anos, ela será feita cortando direitos e benefícios da população.

Segundo ele, o país tem hoje uma “janela de oportunidade” para tirar a reforma do papel e que, se ela não for feita, os juros estruturais do país serão mais altos.

Na semana passada, diante da constatação de que não teria condições de aprovar a proposta original da reforma da Previdência no Congresso Nacional, o governo admitiu alterá-la em pelo menos cinco pontos mais sensíveis, que podem reduzir a economia em 115 bilhões de reais ao longo de 10 anos.