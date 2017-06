Rabello diz ser “primeiro presidente diarista” do BNDES

São Paulo – Paulo Rabello de Castro é presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) há poucos dias e não sabe até quando fica no cargo.

“Sou o primeiro presidente diarista: cada dia que passa pode ser o último dia (…) Todo dia limpo minha mesa, não deixo nada nas gavetas”, brincou durante palestra no EXAME Fórum, que debateu PPPs e concessões nesta quinta-feira (08) em São Paulo.

Rabello assumiu na última quinta-feira (01) um órgão que está completando 65 anos “mas não tem a mínima pretensão de se aposentar”, brincou em referência à idade mínima para homens definida pela reforma da Previdência.

Ele disse que o “rio de lama” da corrupção política é “muito pior do que o de Mariana” mas que o Brasil, apesar de enojado, não deve “jogar o bebê junto com a água suja do banho”.

Apesar de ter dito que não teve tempo nem de abrir o computador, o novo presidente do BNDES sinalizou como deve ser sua gestão no banco.

Diretrizes

“Nós queremos entrar, induzir, sair e entrar no próximo [projeto]. Queremos risco, porque se não queremos risco, não queremos desenvolvimento”, disse Rabello.

Isso significa “deslizar do corporate finance para o project finance, e para isso estudamos o que é moderno”.

A orientação é “fritar o porco na própria banha” ou partir do princípio de que “o conjunto de recebíveis deve ser capaz de sustentar o projeto”.

Ele se classificou como “um gastador” mas notou que o banco tem o papel de “tirar o ponche na hora que está todo mundo tomando o porre”.

Rabello também prometeu interiorizar o desenvolvimento: “nós vamos visitar os clientes onde eles estiverem”.

Sobre Luciano Coutinho, presidente do banco entre 2007 e 2016, comentou que “estava na estabilidade por tempo de serviço e portanto na antiga lei trabalhista”.

No entanto, classificou a política anterior do BNDES como “muito mais ricas” do que sua face mais visível: a política de “campeões nacionais” que alavancou a JBS, entre outras.

Rabello fez provocações de que “agora é moderno você ser político não sendo” e de que o país é um “manicômio tributário”.

Também disse que o Brasil vem colocando tudo no “altar” da estabilização: “só tem estabilizador nesse país, se é que estabiliza”.

Política interna

Ele aproveitou para classificar o corpo de funcionários do BNDES como “talvez o celeiro mais importante de técnicos e técnicas de altíssimo nível de que o Brasil dispõe”.

O aceno vem após atritos na gestão Maria Silvia Bastos Marques, que deixou a presidência do banco recentemente após um ano de comando.

Os funcionários chegaram a protestar abertamente contra Silvia pelo que consideraram ser uma defesa insuficiente dos funcionários após denúncias de corrupção terem atingido o banco.

“Eu com 3 dias de presidente já estou orgulhoso, imagina quem faz 30 anos de dedicação”, disse Rabello.

Mas Rabello também aproveitou para notar que Maria Silvia não é culpada pelo aperto dos financiamentos para empresários, outra das pressões atribuídas à sua saída.

Ele atribuiu a queda dos financiamentos a um desmonte gradual do Programa de Sustentação de Investimentos (PSI) que começou em 2015 e está sendo mais sentido agora.

“Coitada, a Maria Silvia era que estava lá quando o aperto da pinça foi mais sentido”.

Para André Lahoz, editor de EXAME que comandava o debate, ele brincou “Um título para sua coluna: ‘não foi Maria!'”, ganhando aplausos dos presentes.

Rabello classificou sua gestão como de continuidade e destacou que manteve integralmente a diretoria colocada por sua antecessora.