R$7 bi do FGTS irão a projetos de infraestrutura do setor privado

Brasília – O Ministério das Cidades publicou nesta sexta-feira, 30, instrução normativa que determina que até R$ 7 bilhões do Orçamento de 2017 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) sejam destinados para operações de crédito vinculadas à área de infraestrutura urbana em projetos do setor privado.

De acordo com a instrução, o objetivo é incentivar a participação do setor privado para implantação de melhorias nos sistemas de mobilidade urbana.

Outros R$ 7 bilhões deverão ser destinados a projetos de infraestrutura urbana do setor público.