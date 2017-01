Queda nas reservas estrangeiras da China é “boa notícia”, diz BC

Pequim – O declínio nas reservas estrangeiras da China é uma boa notícia no longo prazo, disse o assessor do banco central Fan Gang à Bloomberg News nesta segunda-feira, afirmando que o iuan está em um “ponto de virada” depois de ter possivelmente sido sobrevalorizado nos últimos anos.

Fang disse em uma entrevista que as medidas do governo para restringir as saídas de capital, que têm alimentado uma depreciação do iuan, são para evitar flutuações rápidas nas reservas, que atingiram a mínima de quase seis anos em dezembro.

“O iuan talvez esteve sobrevalorizado nos últimos três ou quatro anos … chegamos a um ponto de virada. Isso deve ser corrigido”, disse Fan.

“Temos falado sobre a ineficiência de 4 trilhões de dólares em reservas externas e o ridículo de um país em desenvolvimento financiar um país desenvolvido”, acrescentou Fan.

O governo não gosta de ver mudanças rápidas nas reservas estrangeiras do país, disse Fan, e embora a China não vá descartar totalmente medidas de controle de capital, é improvável que o país vai intensificá-las.

As reservas da China caíram 41 bilhões de dólares, para 3,011 trilhões de dólares em dezembro, registrando o sexto mês consecutivo de quedas segundo dados divulgados no sábado, depois de uma semana em que Pequim agiu de forma agressiva para punir as apostas contra a moeda e dificultar a obtenção de dinheiro fora do país.

A inclusão do iuan na cesta SDR tornou a moeda chinesa uma moeda internacional, o que significa que a China precisa deter menos reservas estrangeiras para fins de crédito internacional, disse Fan.