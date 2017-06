Queda do juro neutro afeta a política monetária, diz Ilan

São Paulo – O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou que a queda do juro neutro afeta a política monetária, sendo determinante para a avaliação sobre o ritmo de queda da Selic.

“(A queda do juro neutro) seria determinante para a avaliação que fazemos sobre o ritmo ideal de queda da taxa básica de juros”, disse ele segundo notícia publicada nesta segunda-feira no site do BC.

“É o que dizíamos há um ano: se tivermos ajustes, se as questões fiscais e de produtividade passarem, se as reformas trabalhista e da previdência saírem, as incertezas sobre a economia diminuem e o juro neutro estrutural tende a cair”, completou.