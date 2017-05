Protestos e greve ocorrem na Grécia contra novos cortes

Os sindicatos na Grécia marcaram este feriado de 1º de maio com desfiles e uma greve nacional de 24 horas contra as novas medidas de austeridade, impostas em troca seguir recebendo empréstimos internacionais.

Cerca de 10.000 pessoas se manifestaram em Atenas e 3.500 em Tessalônica, segundo a polícia.

Com a greve, que coincide com um feriado no país, a maioria das lojas estava fechada, assim como os serviços públicos, enquanto o tráfego de barcos e trens foi interrompido.

“Devemos recuperar tudo o que nos roubaram durante a crise”, declarou o chefe do Partido Comunista, Dimitis Kutsumbas. “Temos que cancelar todas as leis contra os trabalhadores (…) e eliminar unilateralmente a dívida” pública do país, acrescentou.

Os sindicatos convocaram uma greve geral para 17 de maio para protestar contra as novas medidas de austeridade.

“O governo e os credores asfixiaram o povo e os trabalhadores por sete anos”, escreveu, por sua vez, o poderoso sindicato de funcionários públicos Adedy.

Sob a pressão de seus credores (União Europeia, Banco Central Europeu, Fundo Monetário Internacional), o governo concordou em abril em economizar 3,6 bilhões de euros, diminuindo as aposentadorias em 2019 e aumentando os impostos em 2020.

Essas medidas devem ser adotadas em meados de maio pelo Parlamento. O governo espera chegar a um acordo global no dia 22 de maio durante uma reunião dos ministros das Finanças da zona euro.