Projeto de infraestrutura pode chegar a US$ 1 tri, diz Trump

São Paulo – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em encontro com executivos em Nova York que em breve deve lançar o pacote de infraestrutura do governo, que pode chegar a US$ 1 trilhão.

“Estamos falando de um grandioso projeto de lei de infraestrutura de US$ 1 trilhão, talvez até maior”, disse.

Na reunião, Trump mostrou através de um mapa todas as regulações que impedem a construção imediata de estradas e criticou a burocracia para obter as aprovações.

“Estamos destruindo totalmente as regulações dos últimos oito anos”, referindo-se à era de Barack Obama na Casa Branca. “O processo de aprovação para projetos de infraestrutura deve diminuir de 10 anos para um ano. Além disso, os projetos de infraestrutura financiados pelo governo federal precisam começar em 90 dias, se não iniciarem, não daremos dinheiro”, alertou.