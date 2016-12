Professor deve liderar reformas microeconômicas, dizem fontes

Brasília – O Ministério da Fazenda convidou o professor João Manoel Pinho de Mello para liderar uma agenda de reformas microeconômicas que visa a reforçar a produtividade do país, disseram duas fontes do governo nesta segunda-feira.

O ministro das Fazenda, Henrique Meirelles, chamou Mello, professor do Insper de São Paulo para compor a equipe, disseram as fontes sob anonimato.

Com graduação em administração pública pela Fundação Getulio Vargas (FGV), Mello tem mestrado em economia pela PUC-Rio e PhD pela Universidade de Stanford.

A assessoria de imprensa do Ministério da Fazenda e de Mello não responderam a pedidos de comentários.

O governo lançou este mês uma série de medidas microeconômicas para tentar estimular a economia, incluindo o aumento da remuneração do FGTS para os trabalhadores, um programa de regularização tributária e ações para fomentar a redução do custo do crédito.

Mello é atualmente estudante visitante na Universidade de Harvard e deve assumir o cargo após retornar ao Brasil em fevereiro, disseram as fontes.