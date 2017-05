Produção total da Petrobras sobe 1% ante abril de 2016

São Paulo – A produção total de petróleo e gás natural da Petrobras alcançou 2,72 milhões de barris de óleo equivalente ao dia (boed) em abril, alta de 1 por cento ante o mesmo mês do ano passado, informou a companhia nesta quarta-feira.

Na comparação com março, a produção total caiu aproximadamente 1 por cento.

Segundo a estatal, do volume total, aproximadamente 2,6 milhões de boed foram produzidos no Brasil e 120 mil boed foram produzidos no exterior.

A produção média de petróleo da Petrobras no Brasil somou 2,10 milhões de barris por dia em abril, volume 1 por cento menor do que o produzido em março, mas uma alta de cerca de 3 por cento ante o mesmo período do ano passado.

A queda na comparação mensal “se deve, principalmente, à continuidade da parada programada da plataforma P-37, no campo de Marlim, e à parada programada da P-43, nos campos de Barracuda e Caratinga, ambas localizadas na Bacia de Campos”, afirmou a estatal.

Já a produção de petróleo e gás natural operada pela Petrobras (parcela própria e dos parceiros), na camada pré-sal, foi de 1,5 milhão de boed, mantendo-se no mesmo patamar do mês anterior.

Na comparação com abril de 2016, houve um aumento de 50 por cento da produção devido, principalmente, à entrada em produção do FPSO Cidade de Saquarema e do FPSO Cidade de Caraguatatuba, além do crescimento da produção nas plataformas FPSO Cidade de Maricá, Cidade de Paraty e Cidade de Itaguaí nesse período.