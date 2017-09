A produção industrial dos Estados Unidos afundou (-0,9%) em agosto devido aos estragos causados pelo furacão Harvey, que obrigou o fechamento de várias refinarias do país, informou nesta sexta-feira o Federal Reserve (Fed).

Estima-se que o furacão que atingiu a costa do Golfo do México no final do mês fez a produção industrial dos Estados Unidos cair 0,9% comparado a julho.

Os analistas esperavam uma alta de 0,2%.