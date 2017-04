Produção industrial da zona do euro cai 0,3% em fevereiro

Bruxelas – A produção industrial da zona do euro recuou em fevereiro, contra expectativa de leve aumento, devido principalmente à forte queda no setor de energia e afetando as perspectivas de um crescimento econômico robusto após indicadores de confiança favoráveis.

A agência de estatísticas da União Europeia, Eurostat, informou nesta terça-feira que a produção industrial nos 19 países que usam o euro caiu 0,3 por cento em comparação com janeiro, mas cresceu 1,2 por cento sobre o ano anterior.

Ambos os números ficaram abaixo das expectativas do mercado de altas de 0,1 por cento no mês e de 2,0 por cento na comparação anual.

Somente a produção de energia teve queda em fevereiro de 4,7 por cento, talvez refletindo o clima ameno, enquanto a produção de bens de consumo não duráveis recuou 1,1 por cento.