Produção industrial cresce em 5 de 14 locais pesquisados em abril

Rio – A produção industrial avançou em cinco dos 14 locais pesquisados na passagem de fevereiro para março, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física Regional, divulgados nesta sexta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No principal parque industrial do País, São Paulo, houve queda de 0,1% em abril ante março.

As maiores altas foram registradas em Santa Catarina (1,2%). Na Região Nordeste (0,6%), Pernambuco (0,6%), Ceará (0,6%) e Minas Gerais (0,5%) completaram o conjunto de locais que mostraram aumento na produção nesse mês, enquanto Espírito Santo (0,0%) repetiu o patamar observado no mês anterior.

Na contramão, a produção industrial caiu em Amazonas (-1,9%), Rio de Janeiro (-1,9%), Paraná (-1,6%) e Goiás (-1,3%). As demais taxas negativas foram assinaladas por Rio Grande do Sul (-0,8%), Pará (-0,8%), Bahia (-0,7%), além de São Paulo.

Na média nacional, a indústria avançou 0,6% em abril ante março.

Comparação interanual

A produção industrial encolheu em 12 dos 15 locais pesquisados em abril, em relação a igual mês do ano passado, segundo os dados do IBGE.

No maior parque industrial do País, São Paulo, houve queda de 8,1%, na mesma base de comparação. São Paulo (-8,1%), Bahia (-8,0%) e Pernambuco (-7,2%) assinalaram as perdas mais intensas. Mato Grosso (-6,2%), Goiás (-6,1%), Ceará (-5,9%) e Paraná (-4,7%) também registraram taxas negativas mais elevadas do que a média da indústria (-4,5%), enquanto Região Nordeste (-4,4%), Rio Grande do Sul (-4,3%), Pará (-3,8%), Santa Catarina (-3,5%) e Minas Gerais (-2,6%) completaram o conjunto de locais com recuo na produção nesse mês.

Por outro lado, Amazonas (7,7%) apontou o avanço mais acentuado em abril de 2017, impulsionado, em grande parte, pelo comportamento positivo vindo do setor de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (televisores e computadores pessoais portáteis). Os demais resultados positivos foram observados no Rio de Janeiro (3,2%) e no Espírito Santo (1,4%).

Na média nacional, a produção da indústria encolheu 4,5% em abril ante abril de 2016.

O IBGE destacou que abril de 2017 (18 dias) teve dois dias úteis a menos do que igual mês do ano anterior (20).