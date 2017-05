Produção industrial alemã indica crescimento sólido no 1º tri

Berlim – A produção industrial da Alemanha caiu menos do que o esperado em março e o comércio mostrou-se resiliente, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira, sustentando expectativas de crescimento robusto no primeiro trimestre.

A produção industrial caiu 0,4 por cento sobre o mês anterior, mostraram dados do Ministério da Economia. O resultado foi melhor do que a expectativa em pesquisa da Reuters de recuo de 0,6 por cento.

A expectativa para o crescimento econômico trimestral da Alemanha, cujos dados serão divulgados na sexta-feira, é agora de 0,6 por cento no primeiro trimestre contra 0,4 por cento nos três últimos meses do ano passado.

O declínio na produção industrial se deu pela queda de 2,5 por cento na produção de energia. A produção manufatureira caiu 0,5 por cento enquanto a construção avançou 1,5 por cento.