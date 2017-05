Produção de veículos sobe 11,4% em abril, diz Anfavea

São Paulo – A indústria brasileira de veículos teve queda de 18,8 por cento na produção em abril ante março, para 191,1 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus, informou a associação de montadoras, Anfavea, nesta sexta-feira.

Na comparação com abril do ano passado, a produção foi 11,4 por cento maior, acumulando nos quatro primeiros meses de 2017 crescimento de 20,9 por cento no volume produzido sobre um ano antes, para 801,60 mil unidades.

Já as vendas totais de veículos novos caíram 17,1 por cento sobre março em abril, para 156,9 mil unidades. Na comparação com abril do ano passado, houve também baixa, de 3,7 por cento, segundo os dados da entidade. No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, os licenciamentos mostram queda de 2,4 por cento sobre o mesmo período de 2016, para 628,9 mil veículos novos.

Considerando apenas as vendas de veículos importados no país, houve queda de 16,4 por cento em abril sobre março e recuo de 22 por cento na comparação anual, para 16,6 mil unidades. No acumulado, as vendas de veículos importados mostram baixa de 29,5 por cento sobre os quatro primeiros meses de 2016, para 66.380 unidades.

A entidade divulgou ainda que as exportações de veículos e máquinas agrícolas e rodoviárias do país tiveram salto anual de 55,5 por cento em abril, para 1,26 bilhão de dólares, acumulando desde janeiro expansão de 52,6 por cento, para 4,61 bilhões de dólares.