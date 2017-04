Produção de veículos em março sobe 18% sobre um ano antes

São Paulo – As montadoras de veículos no Brasil tiveram alta de 18,1 por cento na produção em março sobre o mesmo mês do ano passado, para 234,7 mil unidades, informou nesta quinta-feira a associação que representa o setor, Anfavea.

Na comparação com fevereiro, o volume produzido teve alta de 17,1 por cento. Segundo a entidade, no primeiro trimestre, a indústria produziu 609,84 mil veículos, 24 por cento acima do volume de um ano antes.

As vendas de novos veículos em março tiveram alta de 39,4 por cento sobre fevereiro e subiram 5,5 por cento na comparação com o mesmo mês de 2016.

No acumulado do trimestre, a indústria teve queda de 1,9 por cento no volume licenciado em relação ao mesmo período do ano passado, para 472,04 mil veículos.